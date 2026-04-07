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La Gare du Nord,la estación de tren más bonita y con más viajeros de Europa: una imponente fachada neoclásica y más de 200 millones de pasajeros al año

La Gare du Nord,la estación de tren más bonita y con más viajeros de Europa: una imponente fachada neoclásica y más de 200 millones de pasajeros al año

Inaugurada en 1864mezcla neoclásico, modernidad y relatos. Lo que distingue a esta estación son las 23 estatuas que adornan su fachada. Cada una de ellas representa uno de los destinos europeos y franceses a los que llegaba la estación en su inauguración: Londres, Ámsterdam, Berlín, ciudades de Francia y, en el centro superior, París, la metrópoli de origen. Estas esculturas, creadas por diferentes artistas bajo la dirección de Hittorff, simbolizan la vocación internacional de la estación y su papel como puerta de entrada al continente...

| etiquetas: gare du nord , 200m viajeros , europa , fachada neoclásica
3 1 0 K 43 cultura
5 comentarios
3 1 0 K 43 cultura
cocolisto #2 cocolisto
Por si algún meneante toca el piano y pasa por allí:
"La SNCF ha instalado pianos de libre acceso en la Gare du Nord para que los viajeros puedan tocarlos o escuchar música mientras esperan su tren. Estos instrumentos están ubicados en dos puntos principales: en el nivel -2 (en la zona dedicada hacia el subterráneo de la rue de Maubeuge) y en el nivel 0 (frente al andén 19, bajo el techo de cristal).

El piano en el nivel 0 está abierto desde las 04:30 hasta la 01:30 (con horarios…   » ver todo el comentario
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EvilPreacher #1 EvilPreacher
La Gare du Nord ha mejorado mucho estos últimos años, tras sucesivas restauraciones y ampliaciones, ya no es el agujero que era hace tiempo. Pero de ahí a la estación más bonita de Europa... no sé, me parece exagerado.
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cocolisto #3 cocolisto
#1 A mi siempre me ha gustado la estación de Atocha con su fachada convencional y que sin embargo con sus aledaños de césped le daban un aire de humanidad y acogimiento que en buen tiempo era lugar de esparcimiento... hasta que han llegado unas obras,han arrasado con todo y lo están llenando de hormigón.Lo horrible como modernidad.
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cocolisto #4 cocolisto
#1 Bueno,eso es un exceso del autor que bastaba con su explicación del origen y el significado de las estatuas que yo desconocía.Desde luego estaciones bonitas hay muchas y si las comparativas son odiosas,está es una de ellas.
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EvilPreacher #5 EvilPreacher
#4 Sin duda. Supongo que «Una de las más bonitas» atrae menos clicks que «la más bonita».
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menéame