La Gare du Nord,la estación de tren más bonita y con más viajeros de Europa: una imponente fachada neoclásica y más de 200 millones de pasajeros al año

Inaugurada en 1864mezcla neoclásico, modernidad y relatos. Lo que distingue a esta estación son las 23 estatuas que adornan su fachada. Cada una de ellas representa uno de los destinos europeos y franceses a los que llegaba la estación en su inauguración: Londres, Ámsterdam, Berlín, ciudades de Francia y, en el centro superior, París, la metrópoli de origen. Estas esculturas, creadas por diferentes artistas bajo la dirección de Hittorff, simbolizan la vocación internacional de la estación y su papel como puerta de entrada al continente...