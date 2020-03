La garantía de la libertad sexual y el 'pensamiento jurídico' de Podemos

La racionalidad jurídica es tildada de reaccionarismo o, directamente, machismo y molesta a todos los populismos. El tema acumula cientos de páginas en la ciencia penal. La entidad del consentimiento o el modo de producirse no pueden resumirse con el simplista 'no es no', o el 'solo sí es sí', como si eso no estuviera en el Código Penal. Pero, en todo caso, su presencia tendrá que ser probada mínimamente ante los tribunales, salvo que se decida suprimir la presunción de inocencia en lo que se refiera a los delitos de agresión sexual.