Garamendi dice que CEOE no tiene ninguna obligación de acordar que el SMI alcance el 60% del salario medio

"Que el SMI llegue al 60% del salario es un acuerdo del Gobierno de PSOE con Podemos, no conmigo. Es así y nosotros no tenemos ninguna obligación de asumir algún acuerdo de dos partidos que están gobernando que va a tener toda la legitimidad", ha resaltado Garamendi durante el seminario 'La economía de la pandemia' organizado por APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, para añadir que si es un acuerdo que los empresarios tienen que cumplir, no tiene "ningún inconveniente".