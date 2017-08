En las últimas semanas el hashtag #GandalfTheGuide se ha popularizado en las redes sociales gracias a Akhil Suhas y su insólita colección fotográfica. Como no podía ser de otra manera, su protagonista no es otro que Gandalf, uno de los héroes de ‘El Señor de los Anillos’. No menos protagonismo han tenido, sin embargo, los espectaculares paisajes de Nueva Zelanda que han servido de escenario a un proyecto súper original, que te animamos a descubrir.