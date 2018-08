Gana 90.000 euros al año vendiendo pañales de lujo para pollos  

Aunque la cría de estas aves solía ser cosa de granjeros en las zonas rurales, ahora no solo es elegante poseer estos emplumados, sino también un símbolo de estatus. Y Julie Baker, una avispada emprendedora de New Hampshire, Ohio (EE UU), está sacando provecho de la tendencia al fabricar pañales de diseño para pollos. Hace una década, en su pequeña granja, Julie estaba criando varios ejemplares de Old English con su hija, y visionaron un vídeo de YouTube de una gallina que llevaba un pañal para que no dejara excrementos en todas partes.