Gamers… preparados para lo peor

Oh gamer…Tus amigos se ríen y te ponen de bicho raro. Oh gamer…los que dicen que no tienes amigos, y que estás perdiendo el tiempo y la vida delante de una maquinita. Si si, tú que estás leyendo este artículo… te vamos a contar que, tu y solo tú, eres uno de esas personas bendecidas y señaladas, que será capaz de sobrevivir a cualquier catástrofe habida y por haber en este planeta, que tanta mierda y tanto odio hacer recaer hacia ti. Amigo gamer, tú estás preparado para sobrevivir a una autentica apocalipsis.