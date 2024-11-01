·
La Gamberra 3.0. se proclama la mejor hamburguesa de España
La marca sevillana conquista el título a la mejor hamburguesa de España con una original propuesta con costilla ahumada y pan relleno de mozzarella y rebozado de Doritos.
|
etiquetas
:
gamberra
,
españa
,
hamburguesa
,
sevilla
2
1
8
K
-19
ocio
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
8
K
-19
ocio
#3
ingenierodepalillos
Rebozado de Doritos…
5
K
80
#4
ombresaco
#3
- Papá, en el colegio me llaman Dorito
+ No te preocupes, Nacho.
Ya cierro al salir
4
K
57
#7
angelitoMagno
Hace una semana estuve en un monólgo de Manu Sanchéz donde dijo que a estas alturas todas las hamburgueserías de Sevilla te ponen la mejor hamburguesa de España.
1
K
27
#12
a69
#7
y fuera de Sevilla ni te cuento
0
K
11
#2
CharlesBrowson
que pereza lo de la charca, la virgen
1
K
21
#9
rekus
Eso no es una hamburguesa.
Errónea.
0
K
20
#11
Joker_2O
#9
Justo estaba pensando lo mismo.
1
K
27
#8
estemenda
Me encanta el olor a SPAM por la mañana
1
K
18
#6
cosmonauta
Estoy por votar errónea.. Eso no es una hamburguesa
1
K
15
#15
themarquesito
#6
Es un atentado contra el buen gusto.
0
K
20
#18
Leclercia_adecarboxylata
#6
Seguro que ahora piensas diferente...
0
K
10
#13
SeñorPresunciones
Pues tremenda puta mala pitan tiene... Más que La Gamberra 3.0. parece la Miocardio 3.0.
0
K
12
#1
yopasabaporaqui
Aaaaaarj
0
K
11
#10
Thornton
#1
pan relleno de mozzarella y rebozado de Doritos
Se nos está yendo de las manos. Vamos hacia la extinción del ser humano....
3
K
55
#14
cajadecartonmojada
#10
Una hamburguesa digna de estar en la carta de establecimientos del nivel de Telepizza. Y es la que ha ganado
1
K
33
#16
Dav3n
#14
Un concurso de hamburguesas, ya de por sí... Como que no lo acabo de ver.
Pero claro, estamos tratando de emular Idiocracy hasta el más mínimo detalle, por algún sitio hay que empezar y parece que es por la comida y por abrazar la cultura más despreciable del puto planeta
0
K
11
#17
ronko
Ya la pongo yo :
0
K
7
#19
maquingo
Regada con una Cruzcampo. ¿que puede fallar?
0
K
7
#5
Blackat
No es una hamburgesa y tampoco es sana.
0
K
6
