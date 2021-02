Galloway: Análisis de la toma de posesión de Biden

¿Lo más llamativo de esta inauguración anormal? La normalidad. La normalidad de un presidente hablando con calma. Hablando de unidad y de una nación que se une. Un presidente que es creíble cuando lo dice. La normalidad de un presidente republicano anterior, si no el anterior, que le dice al demócrata entrante: "Señor presidente, estoy luchando por su éxito. Su éxito es el éxito de nuestro país y Dios lo bendiga". El presidente entrante prestó juramento de proteger la Constitución en una Biblia que ha estado en su familia desde 1893. No us