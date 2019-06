Galicia terá o primeiro museo adicado á comunidade bretona que se instalou en Galicia entre os séculos V e VI

O Museo da Diocese de Bretoña, no municipio lucense da Pastoriza, está a piques de abrir. E non é un museo calquera. Será o primeiro museo que fale da comunidade bretona que se asentou no país entre os séculos V e VI e que fundaron unha das sedes episcopais máis antigas de Galicia, a Britonensis, predecesora da actual Diocese de Mondoñedo-Ferrol. A sé deste museo estará na planta baixa dun edificio histórico, a Casa de Galocha, reformada para acoller unha exposición permanente que abordará a historia deste pobo celta que chegou a Galicia (...)