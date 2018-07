Galería fotográfica de Mágico Gonzalez en Cádiz

Mágico vuelve a Cádiz para disputar hoy un partidillo. Poco dado a viajar así ha reaccionado: "Sin saber qué decir, tanta emoción, sensación e imaginación. Estoy desbordado. Tanto cariño es algo que es Dios porque no lo entiendo. Entiendo que haya amor, un sentimiento lindo que nos une, pero a tal grado me desborda. Estoy para servir, jugar un partidillo donde voy a encontrarme con mi familia gaditana, futbolísticamente hablando, y me reencontraré con ex compañeros. Es de locos. Estoy súper encantado".