Galaxias a carboncillo: así descubrimos el universo cuando no existía la astrofotografía

El proyecto Cultura con C de Cosmos organizó recientemente una charla para explicar cómo los astrónomos del siglo XIX empezaron a dibujar el universo con lápiz y papel cuando las cámaras no estaban suficientemente desarrolladas. "Dibujar no era fácil. Había que estar a oscuras, mirando por el telescopio y al mismo tiempo dibujando. No era un trabajo de una noche, sino de muchas", explica a eldiario.es la astrofísica Almudena Alonso Herrero