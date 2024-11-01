Gaesa, el imperio empresarial de la élite secreta de Cuba que maneja miles de millones de dólares

Mientras Cuba enfrenta escasez y apagones, un conglomerado empresarial vinculado a sus Fuerzas Armadas maneja en la sombra miles de millones de dólares. Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) no tiene página web, correo electrónico institucional conocido ni canales oficiales de contacto. No publica estados financieros ni aparece en el presupuesto estatal. Y ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Contraloría General de la República pueden auditar sus cuentas.
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Nada más que decir......
Los datos los ofrece Havana Consulting, empresa de Miami. Esto me llevó rápidamente a pensar (por costumbre, ya que ha pasado muchas veces) que serían el enésimo think tank donde el intervencionismo yanqui urde su telaraña. Pero la verdad es que en una búsqueda rápida no he podido averiguar nada.
Si lo que dice la consultora esta es cierto, pues es una mierda. Pero por el momento sólo tenemos una noticia publicando datos sin verificar.
SolesHabanos!!!