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Gaesa, el imperio empresarial de la élite secreta de Cuba que maneja miles de millones de dólares

Mientras Cuba enfrenta escasez y apagones, un conglomerado empresarial vinculado a sus Fuerzas Armadas maneja en la sombra miles de millones de dólares. Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) no tiene página web, correo electrónico institucional conocido ni canales oficiales de contacto. No publica estados financieros ni aparece en el presupuesto estatal. Y ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni la Contraloría General de la República pueden auditar sus cuentas.

| etiquetas: cuba , gaesa , raúl castro
5 2 9 K -8 politica
16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Qué poquita vergüenza tienen en The BiBi Channel.
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 Aquí el hijastro de Díaz-Canel con una tal Ana de Armas, solidarizándose con la penuria cubana en el Barrio de Salamanca. Esto no sale gratis.  media
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Supercinexin #13 Supercinexin
#3 A mí si me dicen que haciéndome del PP me voy a liar con Ana de Armas, esta misma noche me afilio online y pago las cuotas de éste año hasta Abril.
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Pertinax #14 Pertinax
#13 Y yo te haría la ola, porque lo tuyo sería un caso claro de meritocracia. :troll:
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#1 Esto son como las noticias falsas de las Cloacas, que los cloaqueros lasnyraían aquí mientras juraban y perjuraban que era verdad cuando en realidad lo que estaban haviemdo era atacar a la democracia y a la libertad.
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pax0r #9 pax0r
#6 un conglomerado empresarial vinculado a las fuerzas armadas del régimen, que eso se te ha olvidado ponerlo
1 K 28
#5 ces
LA revista Forbes publico que Fidel Castro era uno de los hombres mas ricos del mundo. Para poder hacer cuentas conabiliaba como suyos muchos bienes publicos, La propaganda viene de lejos. Ahora hay que blanquear la politica terrorista de los USA con Cuba, Por cierto de eso no hablan
1 K 27
Kantinero #8 Kantinero
La BBC no pudo verificar los datos de forma independiente.

Nada más que decir......
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#15 Maikimaik
#8 Eso pensé yo. Luego miré quién le suministró los datos a la BBC, que los publicó como ya es habitual hacerlo en los medios, sin contrastar.
Los datos los ofrece Havana Consulting, empresa de Miami. Esto me llevó rápidamente a pensar (por costumbre, ya que ha pasado muchas veces) que serían el enésimo think tank donde el intervencionismo yanqui urde su telaraña. Pero la verdad es que en una búsqueda rápida no he podido averiguar nada.
Si lo que dice la consultora esta es cierto, pues es una mierda. Pero por el momento sólo tenemos una noticia publicando datos sin verificar.
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#2 Emotivo
No parece un asunto secreto, a primera vista según esa información.
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cocolisto #16 cocolisto
Preparando la invasión con los asesinatos y destrucción pertinente.
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ur_quan_master #12 ur_quan_master
El Cártel de los Soles Habanos!!!
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pax0r #4 pax0r
El Comunismo funciona así
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#6 Scutarius *
#4 ¿La noticia consiste en que un "conglomerado empresarial" posee millones de dólares?
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#10 Scutarius
¿La noticia consiste en que un "conglomerado empresarial" posee millones de dólares?
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#11 Scutarius
Y solo han encontrado que no tiene página web?
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menéame