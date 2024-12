El gaditano que descubrió el jazz con el spot de 'Bic naranja, Bic cristal' y lo difundió entre sus vecinos

Salvador Pascual, Patalo para los amigos, no podía imaginar cómo cambiaría su vida el día que, frente al televisor, cruzó ante sus ojos un anuncio de bolígrafos con una pegadiza banda sonora: “Bic naranja, escribe fino, Bic cristal, escribe normal…”. Él mismo recordaría las sensaciones que le asaltaron en el documental 20 años no es poco. Cambalache Jazz Club, del director Antonio de Cos: “Siempre me gustó la música, cantidad. Pero en aquel anuncio de Bic iba haciendo un rollo de contrabajo y batería que me dejó flipado.