Gabón: Una recién nacida es liberada tras pasar 5 meses retenida por no pagar la factura hospitalaria [ENG]

Una madre recuperó a su bebé después de que el hospital privado donde dio a luz en Gabón retuviera a la niña durante 5 meses.La niña nació prematuramente y pasó 35 días en incubadora por lo que el hospital facturó 3.000€ que la mujer no podía pagar.Una campaña solidaria consiguió reunir la cantidad, la madre expresó su alivio pero lamentó la sensación agridulce al no poder amamantarla y lamentó que no hubieran vacunado a la niña.El director del hospital fue detenido el lunes acusado de secuestro pero los cargos fueron retirados el día siguiente