Gabilondo asegura que "no va a hacer pagar ni un euro más" a los madrileños

Gabilondo durante su discurso en la COPE, aseguraba que «si yo soy presidente, la fiscalidad no se toca. Los madrileños no pagarán ni un euro más de impuestos. Ahora, hay que resolver los problemas y no poner a nadie en más problemas. Los otros debates se harán cuando corresponda», ha concluido. «Yo no me siento vinculado al modo que entiende las cosas Iglesias. Yo quiero un progreso centrado y abierto a ambos lados, sin extremos. Un gobierno excepcional en una situación excepcional. Si alguien quiere un gobierno de furia, que voten a otro.»