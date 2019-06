Futuro de los tablets ¿Tienen mercado entre smartphones y convertibles?

El futuro de los tablets es bastante incierto, y la noticia del «abandono» de Google del segmento no invita al optimismo. Aunque conviene matizar que la «salida» se refiere a la comercialización de tablets de marca propia Pixel y no al soporte de Android y Chrome OS que seguirá manteniéndose para sus socios OEM, la posición del gigante de Internet no augura nada bueno para el sector. Aunque los gurús poco informados apuntaban que los tablets estaban destinados a «reemplazar el PC», las ventas siguen en caída libre.