El futuro de la energía nuclear

Detrás de la apuesta de los Países Bajos por construir nuevos reactores está el hecho irrefutable de que la energía nuclear no emite CO2, destaca Jessica Johnson, directora del European Atomic Forum (Foratom) en Bruselas. “Los Países Bajos son muy densos, no hay mucho sitio, y las renovables necesitan espacio. Y se han dado cuenta de que la biomasa no es sostenible”. “La nuclear es una energía estable, 24 horas 7 días a la semana, que puede ser aliada de las renovables, dependientes de las condiciones meteorológicas”,