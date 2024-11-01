El Futuro del Cripto en 2026

Me volví adicto a leer predicciones sobre dónde irá el mercado, pero muchas son puro humo. Este artículo de Iknowcrypto es diferente; se enfoca en la evolución del ecosistema, no solo en precios. Analizan cómo evolucionará la regulación, la adopción de DeFi y el impacto real de las capas 2 (L2) para 2026. Lectura esencial si quieres una visión estratégica y a largo plazo.
| etiquetas: monedas , economia
Cuando pase la moda, cuando la gente se de cuenta que ya no hay más tontos que embaucar, que esto no tiene más recorrido que ir pasando la pelota a otro que te pague tus ganancias, se dejará de hablar de esto y en 2030 nadie reconocerá que metió pasta en criptos. (de la misma manera que no conozco a nadie que comprara Terra a principios de los 2000)
Este es el verdadero futuro del cripto, espero que meneame exista para poder citarlo.