Fútbol en Constantinopla: el Clásico de las Águilas Bicéfalas

«¿Constantinopla? Querréis decir Estambul». No, no, no. Sabemos muy bien lo que queremos decir. Sí, la actual Estambul de la actual Turquía tiene varios equipos de fútbol conocidos (así como sus secciones de baloncesto y otros deportes), como el Galatasaray, el Besiktas o el Fenerbahçe, pero cuando decimos Constantinopla lo decimos con total intención.