Funny games

No hace mucho supimos que el avatar de una niña de siete años había sido violado por varios adultos en Roblox, una plataforma en la que los usuarios (menores, en su mayoría) pueden crear su propio mundo virtual. La noticia me hizo acordarme de The Nether, una obra de teatro de Jennifer Haley en la que los pedófilos pueden hacer realidad sus fantasías más depravadas gracias a una plataforma interactiva. ¿el hecho de que estos individuos puedan dar rienda suelta en el plano ficticio puede disminuir que lo hagan en la realidad?