Fundraiser by Vanesa Pousada Mendez : Ayuda familia de 5 necesitamos casa

Vanesa Pousada Mendez es la persona que organiza esta campaña. Somos un matrimonio joven con 3 niños y necesitamos por favor un poco de caridad. Estos días pedimos a la prensa ayuda y después de la primera noticia que parecía que todo iba bien... La segunda nos hundió, y la 3a no está bien redactada no dice la realidad... En 5 días nos tendremos que ir y aun no sabemos a donde. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/tocados-hundidos-pandemia-economica