La Fundación La Caixa presenta el primer proyecto europeo de placenta artificial

La Fundación La Caixa ha presentado el primer proyecto de placenta artificial en Europa. Cada año hay aproximadamente 25.000 embarazos que no llegan a término en Europa. La prematuridad extrema (seis meses o menos) es uno de los mayores problemas no resueltos, y estudios recientes en Suecia y los Estados Unidos señalan que no se han conseguido mejoras claras en los últimos veinte años. El proyecto tiene por objetivo aumentar la supervivencia y minimizar las graves secuelas neurológicas que sufren la mayoría de los nacidos prematuros extremos.