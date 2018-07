Funcionarios de prisiones: cualquier parecido con la ficción es mera coincidencia

Las cárceles, además, están de moda en la ficción, de Vis a vis a Fariña, pasando por nuevos clásicos como Prison Break y Orange is the new black. O sea, sabemos todo sobre cómo quema sus horas Iñaki Urdangarin y completamos el dibujo de lo que pasa dentro de las galerías con las aventuras de Alba Flores y Najwa Nimri pero, ¿sabemos de veras cómo es trabajar en una cárcel?