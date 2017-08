Fumar marihuana triplica el riesgo de muerte por hipertensión, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos) y que ha sido publicado en el 'European Journal of Preventive Cardiology'. Los científicos observaron que los que habían consumido marihuana tenían 3,42 más riesgo de morir por hipertensión. No obstante, los científicos no observaron correlación entre la marihuana y las muertes por enfermedad cardiaca o cerebrovascular.