Fugado, capturado y fusilado en el campo de Albatera: los familiares de este preso republciano buscan su cuerpo

Toñi Villalva se encontraba esta semana echando un vistazo a su Facebook cuando leyó en una publicación del arqueólogo Felipe Mejías que ya habían comenzado los trabajos de identificación de una gran fosa común en el campo de concentración de Albatera donde, en 1939, el franquismo encerró a unos 16.000 presos, muchos de ellos cargos republicanos y artistas, que no habían podido exiliarse en el barco Stanbrook, que partió en la Alicante de la retaguardia. "Me emocioné mucho al verlo y me apresuré a escribir a Felipe para saber más".