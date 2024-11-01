Fuga masiva de pisos de alquiler: un tercio de los contratos que vencen en un año saldrán del mercado y se dispararán los precios

La crisis de la vivienda se va a recrudecer en los próximos 12 meses con la fuga masiva de pisos del sector del alquiler. Concretamente, un tercio de los contratos que vencen entre este año y el siguiente saldrán previsiblemente del mercado, lo que complicará todavía más el acceso a la vivienda y llevará a una mayor tensión en los precios que ya suben a un ritmo del 7% interanual. Concratamente, según los datos que maneja Fotocasa, el 24% de los propietarios señala que el contrato de arrendamiento de su vivienda termina este mismo año, en 2026
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Si por mi fuera, se iban a llevar una mierda y media.
Vamos, que a un 10% no le parece suficiente estrujar los beneficios con alquileres con un enorme margen, si no que además buscan sacarles más cuartos con alquileres de temporada o alquilar zulos.
Después te llaman comunista si quieres que no se especule con los pisos o prohibir zulos y Airbnbs
Como saben que saldran del mercado un tercio de esos contratos ?
Lo han visto en la bola de cristal ?
No van a salir del mercado de alquilerz va a a pasar a ser alquiler vacacional.
Todo el mundo sabe que si están vacíos se los okupan...si hasta los okupan cuando sales de vacaciones, imagina si están vacíos!!
O eso, o ...nos toman el pelo.
Está literalmente diciendo que él prevé que pasará eso en el futuro, pero lo dice con un arte como si ya estuviera de hecho pasando. Todo ello poniendo el título en presente como si fuera una noticia real.
Pienso pa las borregas. Manipulación y falsedades en estado puro. Luego eso sí, nos indignaremos mucho cuando Pablo Iglesias publique nosequé opinión personal en su medio porque eso es mentiiiiiiiira ogh, agh, y nojotro lor de deresha semos mu listos.
.creo que tú comentario iba para este enlace
www.meneame.net/go?id=4160566
El 56 % de los hogares argentinos se endeuda para subsistir y la mayoría no llega a fin de mes
www.meneame.net/story/56-hogares-argentinos-endeuda-subsistir-mayoria-