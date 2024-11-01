Fuga masiva de pisos de alquiler: un tercio de los contratos que vencen en un año saldrán del mercado y se dispararán los precios

La crisis de la vivienda se va a recrudecer en los próximos 12 meses con la fuga masiva de pisos del sector del alquiler. Concretamente, un tercio de los contratos que vencen entre este año y el siguiente saldrán previsiblemente del mercado, lo que complicará todavía más el acceso a la vivienda y llevará a una mayor tensión en los precios que ya suben a un ritmo del 7% interanual. Concratamente, según los datos que maneja Fotocasa, el 24% de los propietarios señala que el contrato de arrendamiento de su vivienda termina este mismo año, en 2026