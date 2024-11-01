edición general
4 meneos
14 clics

Fuga masiva de pisos de alquiler: un tercio de los contratos que vencen en un año saldrán del mercado y se dispararán los precios

La crisis de la vivienda se va a recrudecer en los próximos 12 meses con la fuga masiva de pisos del sector del alquiler. Concretamente, un tercio de los contratos que vencen entre este año y el siguiente saldrán previsiblemente del mercado, lo que complicará todavía más el acceso a la vivienda y llevará a una mayor tensión en los precios que ya suben a un ritmo del 7% interanual. Concratamente, según los datos que maneja Fotocasa, el 24% de los propietarios señala que el contrato de arrendamiento de su vivienda termina este mismo año, en 2026

| etiquetas: fuga , masiva , pisos , alquiler
3 1 2 K -19 Vivienda
13 comentarios
3 1 2 K -19 Vivienda
Comentarios destacados:    
Raziel_2 #2 Raziel_2
Pues como siga subiendo el precio de la energia y haya un parón en el turismo, a ver cuanto tiempo tardar en pedir "paguitas del estado" los dueños de pisos turísticos...

Si por mi fuera, se iban a llevar una mierda y media.
2 K 35
#4 Review
Este porcentaje surge de la suma de tres posibles decisiones: vender el inmueble una vez finalice el contrato (24%), destinarlo al alquiler por habitaciones (8%) o reconvertirlo en un apartamento de alquiler vacacional (2%).

Vamos, que a un 10% no le parece suficiente estrujar los beneficios con alquileres con un enorme margen, si no que además buscan sacarles más cuartos con alquileres de temporada o alquilar zulos.

Después te llaman comunista si quieres que no se especule con los pisos o prohibir zulos y Airbnbs
2 K 34
#1 Grahml
Esto es lo que sucede al topar los precios.
1 K 30
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 "un tercio de los contratos que vencen en un año saldrán del mercado y se dispararán los precios"
Como saben que saldran del mercado un tercio de esos contratos ?
Lo han visto en la bola de cristal ?
1 K 29
#6 konde1313
#1 No. Lee el artículo, anda.
0 K 11
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#1
No van a salir del mercado de alquilerz va a a pasar a ser alquiler vacacional.

Todo el mundo sabe que si están vacíos se los okupan...si hasta los okupan cuando sales de vacaciones, imagina si están vacíos!!
O eso, o ...nos toman el pelo.
0 K 14
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 ¿El qué sucede? ¿Que los grandes especuladores pagan publirreportajes en los panfletos éstos que llamamos "periódicos"?

Está literalmente diciendo que él prevé que pasará eso en el futuro, pero lo dice con un arte como si ya estuviera de hecho pasando. Todo ello poniendo el título en presente como si fuera una noticia real.

Pienso pa las borregas. Manipulación y falsedades en estado puro. Luego eso sí, nos indignaremos mucho cuando Pablo Iglesias publique nosequé opinión personal en su medio porque eso es mentiiiiiiiira ogh, agh, y nojotro lor de deresha semos mu listos.
1 K 29
Alfon_Dc #10 Alfon_Dc
Te has equivocado
.creo que tú comentario iba para este enlace
www.meneame.net/go?id=4160566
0 K 14
#11 xaxipiruli
yo hoy he escuchado que el mercado del alquiler vacacional ya no es tan rentable, que hay exceso de oferta. Se vieneeee :-D
0 K 6
Findeton #3 Findeton
Recomiendo leer "4000 años de controles de precios y salarios", con prólogo de Javier Milei. Explica que los controles de precios (tanto mínimos como máximos) jamás han funcionado.
2 K -6
#7 konde1313
#3 Yo te recomiendo que dejes de leer a Milei.
7 K 82
Findeton #12 Findeton
#7 Y yo te recomiendo que dejes de seguir a la izquierda caviar que se va de safari a Cuba.
0 K 10
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#12 Yo te recomiendo a ti, que cambies de mesisas..

El 56 % de los hogares argentinos se endeuda para subsistir y la mayoría no llega a fin de mes
www.meneame.net/story/56-hogares-argentinos-endeuda-subsistir-mayoria-
0 K 9

menéame