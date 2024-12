Fufi: el pintor invencible de Almansa no se marchita

Único e irrepetible, formidable creador de sensaciones y leyenda viva de la cultura en la provincia. Entrevista a Fufi, el pintor invencible de Almansa | Sin duda para mí es una entrevista especial. Desde pequeño me encantan sus cuadros. Cuando Flo me dijo que tenía la oportunidad de charlar con él me interesé mucho, para mí es toda una alegría e incluso un honor. A más de uno le parecerán exageradas estas palabras, pero los que creemos en su arte sabemos que el tiempo nos dará la razón.