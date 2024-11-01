edición general
Las Fuerzas de Defensa de Israel revelan los vínculos de Hamás con Irán, la UNRWA, Al Jazeera y la ayuda robada en una recopilación de documentos (Eng)

El ejército israelí ha publicado información clasificada desclasificada en la que se alega que Hamás desvió ayuda humanitaria en Gaza y mantuvo vínculos con Irán, la UNRWA y Al Jazeera durante la guerra en curso. La lista incluía a profesores, directores, consejeros y personal médico que ocupaban cargos en las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás, el llamado brazo armado de la organización terrorista. Algunos figuraban en la documentación de Hamás como beneficiarios de salarios de la UNRWA.

Y mataron a Manolete
#1 Y a JFK

Una de las mayores derrotas de Israel en el genocidio de Gaza es que sólo los muy pro-israelíes se creen lo que dice el gobierno de Israel cuando toda la vida fué considerado un gobierno serio, ahora la mayor parte de la gente los consideran criminales y mentirosos, no lo digo yo, lo dicen las encuestas realizadas en los países de la UE y en EEUU. En España te tienes que ir a Forocoches para ver a alguien que se atreva a defender a Israel y aún en ese foro reciben de lo lindo, algo que me sorprendió gratamente
Y Chanquete, el Oso Yogui, Espinete y el Pato Donald tienen algo que ver con Hamas también?
Ahora entiendo el atentado a Chanquete ... fue el Mossad (*)

(*) no es la muerte de chanquete, había un episodio donde le querían derribar el barco en que vivía y lo descalabran de una pedrada.
Hamás es la administración en Gaza. Es el gobierno, los hospitales, las escuelas, la policía.

Luego, Gaza es un territorio sin prácticamente industria y que vive de la ayuda internacional.

“Un gran porcentaje de palestinos trabaja para la administración (o sea, Hamás) y/o recibe ayuda internacional”. Nos ha jodido el Hércules Poirot justificando sus matanzas.
De la productora que hizo llorar a Biden con los 40 niños decapitados y quemados en hornos llega ahora la nueva película "Todos son antisemitas"......cansino y casi risible, si no fuera porque han matado a unas 80.000 personas.
¿Quien puede creer al sionismo?
y aunque fuera verdad que? eso justifica las matanzas de civiles?
¿Guerra? No, hija, no. Genocidio.
Asco de hasbara por y para gilipollas.
Han encontrado ya la relacion de hamas con batman y pikachu?
