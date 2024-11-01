Las Fuerzas de Defensa de Israel revelan los vínculos de Hamás con Irán, la UNRWA, Al Jazeera y la ayuda robada en una recopilación de documentos (Eng)

El ejército israelí ha publicado información clasificada desclasificada en la que se alega que Hamás desvió ayuda humanitaria en Gaza y mantuvo vínculos con Irán, la UNRWA y Al Jazeera durante la guerra en curso. La lista incluía a profesores, directores, consejeros y personal médico que ocupaban cargos en las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás, el llamado brazo armado de la organización terrorista. Algunos figuraban en la documentación de Hamás como beneficiarios de salarios de la UNRWA.
Una de las mayores derrotas de Israel en el genocidio de Gaza es que sólo los muy pro-israelíes se creen lo que dice el gobierno de Israel cuando toda la vida fué considerado un gobierno serio, ahora la mayor parte de la gente los consideran criminales y mentirosos, no lo digo yo, lo dicen las encuestas realizadas en los países de la UE y en EEUU. En España te tienes que ir a Forocoches para ver a alguien que se atreva a defender a Israel y aún en ese foro reciben de lo lindo, algo que me sorprendió gratamente
Ahora entiendo el atentado a Chanquete ... fue el Mossad (*)
(*) no es la muerte de chanquete, había un episodio donde le querían derribar el barco en que vivía y lo descalabran de una pedrada.
Luego, Gaza es un territorio sin prácticamente industria y que vive de la ayuda internacional.
“Un gran porcentaje de palestinos trabaja para la administración (o sea, Hamás) y/o recibe ayuda internacional”. Nos ha jodido el Hércules Poirot justificando sus matanzas.