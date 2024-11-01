Las Fuerzas de Defensa de Israel revelan los vínculos de Hamás con Irán, la UNRWA, Al Jazeera y la ayuda robada en una recopilación de documentos (Eng)

El ejército israelí ha publicado información clasificada desclasificada en la que se alega que Hamás desvió ayuda humanitaria en Gaza y mantuvo vínculos con Irán, la UNRWA y Al Jazeera durante la guerra en curso. La lista incluía a profesores, directores, consejeros y personal médico que ocupaban cargos en las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás, el llamado brazo armado de la organización terrorista. Algunos figuraban en la documentación de Hamás como beneficiarios de salarios de la UNRWA.