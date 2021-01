"La Fuente de la juventud", el olvidado piloto de TV de Orson Wells (1958) [ENG]  

A mediados de la década de 1950, Orson Welles creó un episodio piloto para una posible serie antológica de adaptación de historias cortas para la televisión. El episodio piloto, titulado "La fuente de la juventud", adaptaba el cuento de John Collier "Juventud de Viena", y sólo se emitió una vez, en septiembre de 1958, en la antología del Teatro Colgate de la NBC. Sin embargo, The New Yorker lo califica de "tan innovador como Ciudadano Kane", y de hecho se convirtió en el único piloto no vendido que ha ganado un premio Peabody.