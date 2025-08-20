Los fuegos de agosto disparan las emisiones de CO2 en España al nivel más alto en 23 años

Los incendios “sin precedentes” detectados en áreas de la península ibérica han elevado en tan solo unos días las emisiones totales de incendios forestales en España para 2025 al total anual más alto en los 23 años registrados en el conjunto de datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnico (CAMS, en por sus siglas en inglés). Un gráfico de la progresión de las emisiones refleja cómo desde el 1 de enero al 18 de agosto, el total de emisiones por incendios alcanzó en solo unos días en España un pico al situarse en alrededor de 5,5 mil