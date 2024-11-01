edición general
2 meneos
4 clics
Fuego, sudor y lágrimas

Fuego, sudor y lágrimas

Las brigadas de la BRIF de Cuenca vivieron sobre el terreno durante 15 días dos de los incendios más devastadores de la historia del país.

| etiquetas: brif , cuenca , iiff , sudor , lágrimas , fuego
2 0 0 K 34 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 34 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Héroes sin capa ni derechos laborales {0x1f525}
0 K 18

menéame