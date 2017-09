Fue detenido en España el militar (R) Eduardo Ferro, investigado por la desaparición de Tassino  

El militar retirado Augusto Eduardo Ferro Bizzozero fue detenido este jueves en España, según confirmaron fuentes de Interpol a Montevideo Portal. Sobre el ex militar caía una solicitud de captura nacional e internacional a pedido de la jueza Dolores Sánchez, del Juzgado Penal de 10º turno. Según informó La República en marzo, Ferro se tenía que haber presentado ante la Justicia el día tres de ese mes, pero no lo hizo. En ese momento, la jueza Sánchez dispuso el cierre de fronteras. En noviembre de 2016, el ex coronel tampoco se presentó.