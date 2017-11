"Es una pregunta que me hago casi a diario desde que entré en esta profesión de comunicar. ¿Qué fue de la buena prensa? Entiendo por buena, a aquella que se expresa desde la veracidad, dejando de lado los clichés de héroes y villanos, y donde los intereses personales, económicos y políticos no tienen cabida a la hora de informar. Porque para eso mismo, informar y no dar una opinión, hay que basarse en la verdad"