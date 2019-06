Qué fue del Betamax: juicios, porno duro y guerra a muerte en el videoclub

Año del señor 1975. Era una época extraña, en la que los seres humanos que querían ver un programa de televisión no tenían otra opción más que sentarse en el sofá y verlo a la hora que ponía en el periódico. No había otra forma: no había televisión a la carta, ni forma de descargarlo de extranjis de una red informática. Pero todo eso estaba a punto de cambiar de forma radical. El 10 de mayo Sony presentó el sistema Betamax, que llegaría a las tiendas el 7 de junio, una máquina que permitían la locura de grabar en unas cintas un programa [...]