La FSF (Free Software Foundation) anuncia el proyecto LibrePhone [ENG]

Librephone es una nueva iniciativa de la FSF cuyo objetivo es llevar la libertad total al entorno informático móvil. La gran mayoría de los usuarios de software de todo el mundo utilizan un teléfono móvil como su principal dispositivo informático. Tras cuarenta años defendiendo la libertad informática, la FSF trabajará ahora para llevar a los teléfonos móviles el derecho a estudiar, cambiar, compartir y modificar los programas de los que dependen los usuarios en su vida cotidiana.