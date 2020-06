Frugales contra el Sur

La Europa de Calvino y Lutero se alía estas semanas en una nueva Liga Hanseática. Holanda, Austria, Dinamarca… Se hacen llamar los frugales. Frugal: parco en comer y beber, dice la Academia. Como si en España o Italia se consumiese sin rigor: exceso de aceite, jamón y mozzarella, traducido en euros. Los pobres no mueren de hambre sino de empacho, en la lógica de los mercaderes del siglo XXI. Al hombre no le des pescado: enséñale a pescar; más metáforas. Como en la Biblia. Como si la riqueza no fuese también una cuestión de fuerza y poder: no ha