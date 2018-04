Fromwhereidrone: el lugar de la nube donde se juntan los drones  

La frase mira al pajarito nunca vino más a cuento. Puede que no sea un pájaro (ni un avión, ni Supercoco) pero el objetivo de esta cámara se encuentra en el hábitat de las aves: en el cielo. Hablamos de los drones. Sus primeros usos fueron militares, lo que no les granjeaba demasiadas simpatías. Sin embargo, en los últimos años, su elevado coste y la vulnerabilidad que mostraban en el campo de batalla los ha relegado a la retaguardia. De forma paralela el uso civil que se da a estos vehículos aéreos no tripulados ha ido en aumento.