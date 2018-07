De friki a freak (aquí me bajo)

Y, de repente, cada vez me encuentro más esas actitudes que tan poco me han gustado en la política o en el fútbol: O eres de mi equipo o eres de los malos en el terreno en el que, me parecía, esa cosas eran una broma: Marvel contra DC, Star Wars contra Star Trek… A los que les ha gustado esa peli, a los que no… Tu equipo contra el mío, pereza máxima.El fanatismo desmedido. La sensación de que había gente que se tomaba como algo personal que, por muy ecuánime que intentaras ser, no dijeses exactamente lo que él pensara.