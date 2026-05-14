edición general
28 meneos
49 clics
Friedrich Nietzsche, filósofo: “No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios”

Friedrich Nietzsche, filósofo: “No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios”

Friedrich Nietzsche percibía el amor romántico no como un refugio de paz, sino como una pasión impetuosa y, a menudo, devoradora. Para el filósofo alemán, lo que solemos llamar amor es frecuentemente una forma de posesión o un deseo de dominio disfrazado de entrega, de modo que ese ‘ardor’ acaba por ser inestable, una llama que nos consume pero que carece de la estructura necesaria para sostener una convivencia con otro ser a largo plazo.

| etiquetas: nietzsche , relaciones humanas , filosofía , amor romántico , pareja
21 7 0 K 295 Filosofía
8 comentarios
21 7 0 K 295 Filosofía
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Lo más parecido a una relación amorosa que tuvo este hombre fue un triángulo amoroso con Salomé y Paul Rée y que acabó con estos dos liados y él a dos velas, estaba este como para dar muchos consejos matrimoniales...
5 K 47
jdhorux #4 jdhorux
#3 pero no tenía amistad con ellos. Normal que no durara
2 K 19
neuron #2 neuron
Ostras, no sabia que Nietzsche decía eso. Lo digo yo desde hace mucho, sin haberlo leído! :-D
2 K 22
#1 Grahml *
Bueno, igual aquí sería mejor preguntar:

"¿Crees que podrías conversar bien con esta pareja hasta su vejez?”.

:troll:
0 K 20
RamonMercader #6 RamonMercader
Este tio se contagio de herpes a proposito para ser mas inteligente. Su contribución a la filosofía son frases estilo mr wonderful pero escritas por el que se sentaba en la ultima fila de la clase vestido de negro y contribuir al desarrollo de las bases ideologicas del nacismo.
1 K 15
Lutin #7 Lutin
#6 Yo siempre he creído que era un poco gilipollas, como Zaratustra.
0 K 8
#8 soberao *
#6 #7 Entre la gente de la Iglesia y del Opus no pueden verlo, porque muchas de sus frases y libros iban contra la iglesia cristiana afirmando que "Dios ha muerto", dándoles hostias con la mano abierta y se les acababa el chiringuito. Tuve la suerte de que nuestro profesor de religión en tercero de BUP nos daba fotocopias de Nietzsche entre otros filósofos y lo vimos por partida doble, en religión y en la clase de filosofía.
Tras horas de aburridas clases de filosofía encontrar un…   » ver todo el comentario
0 K 17
#5 Toponotomalasuerte
Da igual el porqué, Nietzsche. Existe el divorcio.
0 K 9

menéame