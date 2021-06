De 'Fresa y Chocolate' a Castillo: el dilema de la izquierda latinoamericana con la homosexualidad

Como fresa para chocolate no era una película sobre la homosexualidad sino sobre la represión. En rigor, el protagonista podría haber sido homosexual como podría haber sido zurdo, pero a los zurdos no los perseguía nadie. A los homosexuales, sí. ¿Por una cuestión moral? Solo en parte. Algo nocivo tenía que haber en lo que muchos consideraban -y no solo en La Habana- “un vicio burgués”. El problema era básicamente político: si uno elegía su sexualidad a contracorriente, si se atrevía a ir en contra de las convenciones sociales...