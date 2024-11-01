Frenan el intento de ocupar viviendas en el barrio okupa de Errekaleor

Errekaleor vivió este miércoles momentos de tensión, que provocaron incluso la intervención incluso de Ertzaintza y Policía Local. Fue por el intento de ocupación de algunas viviendas en este barrio okupa. Un barrio okupa y autogestionado, pero donde todo el que quiere vivir en él asume que debe cumplir unas normas establecidas por la comunidad. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento, pero el mayor barrio ocupado de España tiene sus propias normas para garantizar la convivencia.