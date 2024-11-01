Frenan el intento de ocupar viviendas en el barrio okupa de Errekaleor

Errekaleor vivió este miércoles momentos de tensión, que provocaron incluso la intervención incluso de Ertzaintza y Policía Local. Fue por el intento de ocupación de algunas viviendas en este barrio okupa. Un barrio okupa y autogestionado, pero donde todo el que quiere vivir en él asume que debe cumplir unas normas establecidas por la comunidad. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento, pero el mayor barrio ocupado de España tiene sus propias normas para garantizar la convivencia.
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Y sé que ahí no okupas nada si no te da permiso "la asanblada", y que a estos sintecho no se lo dieron, por lo que sea.
Aquí el punto de vista de los autogestionados, que da la risa tonta.
www.meneame.net/story/ertzaintza-despliega-enorme-dispositivo-policial
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Desconozco ahora como está, pero (allá por 2017) lo que más me llamó la atención fue ver gallinas sueltas por la calle. Pero vamos, como en nuestros pueblos antaño. Y mucha gente implicada en mejorarlo todo.
Te aseguro que en Alicante, tienes barrios gestionados por el ayuntamiento en mucho peor estado y con más mugre acumulada.
por cierto, pinchando en ver Ver más fechas , se ve lo bien que está evolucionado el barrio LOL...
Hoy: maps.app.goo.gl/mMSdNeH3zYm6FrAQ6
2009: maps.app.goo.gl/BAZjyN5RMwwk7MuV7