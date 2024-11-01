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Frenan el intento de ocupar viviendas en el barrio okupa de Errekaleor

Errekaleor vivió este miércoles momentos de tensión, que provocaron incluso la intervención incluso de Ertzaintza y Policía Local. Fue por el intento de ocupación de algunas viviendas en este barrio okupa. Un barrio okupa y autogestionado, pero donde todo el que quiere vivir en él asume que debe cumplir unas normas establecidas por la comunidad. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento, pero el mayor barrio ocupado de España tiene sus propias normas para garantizar la convivencia.

| etiquetas: errekaleor , ocupación , policía
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9 comentarios
5 2 0 K 70 actualidad
Pertinax #4 Pertinax *
#2 No necesito mover la cámara. He estado ahí michas veces porque tengo un cliente en Uritiasolo al que visitaba a menudo hasta hace poco y ahí hay más mierda que en palo de un gallinero. Y eso con servicio de basuras gratis, que si no...

Y sé que ahí no okupas nada si no te da permiso "la asanblada", y que a estos sintecho no se lo dieron, por lo que sea.

Aquí el punto de vista de los autogestionados, que da la risa tonta.
www.meneame.net/story/ertzaintza-despliega-enorme-dispositivo-policial
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Pertinax #1 Pertinax *
Está tan bien autogestionado que parece las tres mil viviendas de la mugre que acumula.
maps.app.goo.gl/vve1GTAT9KKJTBCi8
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#2 LunaTiko
#1 Has ido a la calle con trastos. Mueve la cámara verás las paralelas, lo que hay son hierbas crecidas y hojas (depende de en qué época se tome la foto, viendo el follaje y los árboles pelados, finales de otoño parece). Lo digo porque yo estuve allí hace unos años, y están muy bien organizados (o estaban).

Desconozco ahora como está, pero (allá por 2017) lo que más me llamó la atención fue ver gallinas sueltas por la calle. Pero vamos, como en nuestros pueblos antaño. Y mucha gente implicada en mejorarlo todo.
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Top_Banana #3 Top_Banana
#1 Esa parte en concreto sí, el resto está bastante decente, aunque se nota el abandono.

Te aseguro que en Alicante, tienes barrios gestionados por el ayuntamiento en mucho peor estado y con más mugre acumulada.
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taSanás #5 taSanás *
#1 culpa del ayuntamiento porque no limpia, son unos racistas!

por cierto, pinchando en ver Ver más fechas , se ve lo bien que está evolucionado el barrio LOL...

Hoy: maps.app.goo.gl/mMSdNeH3zYm6FrAQ6

2009: maps.app.goo.gl/BAZjyN5RMwwk7MuV7
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Pertinax #6 Pertinax *
#5 No pagan ni IBI ni agua, ni básicamente nada, son autogestores ¿Qué esperabas?
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taSanás #7 taSanás
#6 esperar, esperaría que entraran los geos y un equipo de fumigadores... pero claro, como soy facha... pues no puedo decirlo.
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Pertinax #8 Pertinax *
#7 En realidad queda un poco en a tomar por culo y tampoco molestan, así que nadie les hace mucho caso tampoco. Recuerdo que en tiempos eran universitarios que se las iban pasando según terminaban la carrera. Hoy no las sueltan ni con agua hirviendo. Y está claro que no quieren sin papeles. Ventajas de la autogestión.
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#9 MADMax2
#6 Si se autogestionan y no pagan todas esas cosas ¿tienen sus propios bomberos y servicios de emergencias o protección civil? ¿ambulancias municipales etc?
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menéame