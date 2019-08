El fraude de Maroto, explicado en gifs animados  

Presentarse a unas elecciones por un sitio del que no eres es una práctica muy extendida que practican todos los partidos y que me parece feísima, pero NO es lo mismo porque los electores pueden decidir si dan su voto o no a ese «extraño» que se presenta en su población. Maroto ha cometido una sinvergonzonería muchísimo mayor. Se presentó en las elecciones por Álava y no se comió nada. Entonces, para no quedarse sin pillar, le han empadronado en un pueblo de Segovia (él ni siquiera ha ido allí a hacerlo) para poder ser nombrado a dedo.