No me andaré por las ramas. Harto de lo que considero una continua a la par que flagrante vulneración de la normativa que regula la publicidad y comercialización de productos, distintos de los medicamentos, con pretendida finalidad sanitaria, me he liado la manta a la cabeza y he formulado una reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, más conocida como “Autocontrol”.