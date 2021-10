Las frases de los alumnos que los profesores están hartos de oír

“Profe, es que no es justo”, “me tienes manía”, “me has suspendido”... Los profesores son, sin duda, unos de los profesionales que más excusas reciben en su día a día. Con motivo del Día Mundial de los docentes hemos querido hacer un pequeño homenaje a su paciencia recopilando las frases que tienen que aguantar y oír a diario. - ¿Si apruebo el último examen apruebo? - Es que lo hice en otra libreta y se me ha olvidado. - Hacemos grupos de tres. -¿Pueden ser de cuatro? - ¿Cuánto queda para el recreo. - ¿El enunciado se copia? - ¿Has corregido...