A veces tendemos a considerar como grandes maestros a los pioneros de la fotografía o aquellos que ya no están (o no ejercen), pero sin duda hay nombres actuales que podemos colocar en esta categoría. Es el caso del holandés Frans Lanting, uno de los más reputados fotógrafos de naturaleza y vida salvaje y al que seguramente no habíamos prestado la atención debida