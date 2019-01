¿Por qué Frankie Muniz no recuerda su trabajo en la serie “Malcolm”?

Si te preguntas qué fue de la vida de Frankie Muniz, te podemos decir que ahora vive una vida tranquila, alejado de la actuación y dedicado a ser piloto de carreras. En el 2017, el actor participó en el reality americano “Dancing with the Stars”, siendo tal vez una de sus últimas presentaciones en televisión. En una entrevista con este programa, el ídolo juvenil del 2000 reveló algo muy delicado sobre la serie que lo llevó al éxito, “Malcolm in the Middle”.