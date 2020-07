Frank Covid, Primer Ministro de Coronaviria, critica que la UE no haya incluido a su país en la lista de países seguros

La UE sigue vetando la entrada y salida de turistas procedentes de Coronaviria y sigue aconsejando a sus ciudadanos no viajar a Infestia, su capital, ni a ninguna de las ciudades de este país, lo que ha provocado las quejas de su Primer Ministro, Frank Covid. “¿Por qué no estamos en el listado de países seguros? Ya lo digo yo: por prejuicios. La gente nos ha cogido manía de un día para otro y no sabemos por qué”, dijo ayer en una comparecencia en la que fue muy duro con la decisión de la UE.