Franco y su Obra: la Verdad

ACTUALIZACIÓN: Dada la situación pre-revolucionaria que estamos viviendo, este grupo pasa de ser meramente informativo a ser MILITANTE. El aprendizaje ha terminado y es la hora del examen. No podemos seguir de brazos cruzados publicando las bondades de Franco si no actuamos para defender su MEMORIA, su OBRA y su TUMBA, que se supone que los miembros de este grupo admiran. Quien no quiera defender a Franco y su obra de todas las formas posibles, y sobre todo de cara a la amenaza de profanación de su tumba, sobra en este grup