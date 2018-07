A Franco lo enterraron, pero el franquismo no [Cat]

En resumen: un policía español -un inspector de la brigada de información que sigue trabajando, ya que nadie lo ha apartado del trabajo- me apaleó mientras daba vivas a España y a Franco. No hay mejor resumen para simplificar los casi cinco años de amenazas que he sufrido en la propia piel. Así pues me pregunto, ¿a quien diablos quieren exhumar del Valle de los Caídos, si resulta que gracias a la estafa del 78 lo que representa el dictador sigue más vivo que nunca?