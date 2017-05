Francisco Molero Ojeda, conoce los detalles de su sentencia en indefensión y firma nuestra petición de un juicio justo

Pedimos para Francisco Molero un juicio justo que no tuvo. De los 11 detenidos en las manifestaciones del 25A/2013 en Madrid, él fue el único condenado,el único que no contó con abogado en la fase de instrucción,el único cuya abogada de ofició no se presentó en el juicio y mandó a una sustituta que desconocía el caso,el único que fue condenado sin pruebas de defensa y el único que fue condenado con sólo el testimonio plagado de incoherencias de los policías que lo detuvieron.Una injusticia hecha al individuo es una amenaza a toda la sociedad.